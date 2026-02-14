ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು; ಕಡೆಗಣಿಸದಿರಿ

<p>ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿ, ಧೂಳಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈಗಲೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಗಳು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಮೃತಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕು. ಅಲ್ವಿಯೋಲಿ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿಯ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ಗಾಳಿಯ ಚೀಲಗಳು ಕೀವು ಅಥವಾ ದ್ರವದಿಂದ ತುಂಬಿ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ರೋಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು, </p><p>ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಿಶುಗಳು, ವೃದ್ಧರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು, ಅಸ್ತಮಾ, ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವವರಿಗೆ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.</p><p>ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ಪದೆ ಪದೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಶೀತ, ಎದೆಯೊಳಗೆ ಸೆಳೆತದ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ನೋವು, ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತುಟಿ ಅಥವಾ ಬೆರಳ ತುದಿಗಳು ನೀಲಿಯಾಗುವುದು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.</p><p>ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಕೆ, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಕೀವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. </p><p><strong>ನ್ಯುಮೋನಿಯಾಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿದೆ</strong></p><p><strong>ಲಸಿಕೆ</strong>: ನ್ಯುಮೋಕೊಕಲ್, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ, ಕೋವಿಡ್–19, ಮತ್ತು ದಡಾರ ಲಸಿಕೆಗಳು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಆರೈಕೆ</strong>: ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿರಲು ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ನೈರ್ಮಲ್ಯ</strong>: ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು, ಕಲುಷಿತ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಖ, ಮೂಗನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.</p><p><strong>ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಕೆ: </strong>ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಾಗ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಕೆ, ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು</p><p><strong>ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಹಿಮಾಲ್ ದೇವ್ ಜಿ. ಜೆ, ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್, ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>