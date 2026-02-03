ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಅಲರ್ಜಿ: ಕೆರೆಯಲು ಕರೆಯುವ ಅರ್ಟಿಕೇರಿಯ!

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಸುಹಾಸ್
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:37 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Health

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT