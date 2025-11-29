ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಸೇವನೆ: ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?

<p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಶೀತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಸೇವಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಒಂದಾಗಿದೆ. </p><p>ಮೊಸರು ಪ್ರೋ ಬಯಾಟಿಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ‘ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಕರುಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p>.ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸಂಭ್ರಮ.ಆಂಡ್ರೋಪಾಸ್ ಪುರುಷರ `ಆ ದಿನಗಳು'.<p>ಮೊಸರು ಹಗುರವಾಗಿದೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. </p><p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತೇವೆ. ಮೊಸರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೋಂಕುಗಳಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕು ಬಾರದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಮೊಸರು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶೀತ ವಾತಾವರಣವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೀಲಿನ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಸರು ‘ದೇಹಕ್ಕೆ ಶೀತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪೋಷಣೆ ಎರಡೂ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಮೊಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕರಿಮೆಣಸು, ಅರಿಶಿನ, ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಮೊಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.</p><p>ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೊಸರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರ ತೂಕ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊಸರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.</p><p>ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಮೊಸರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿದೆ. ಕರುಳು ಮತ್ತು ಮಿದುಳು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಮೊಸರಿನಂತಹ ಕರುಳು ಸ್ನೇಹಿ ಆಹಾರಗಳು ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಹಗಲು ಮತ್ತು ಉದ್ದ ರಾತ್ರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು ನಿರುತ್ಸಾಹವಾಗಬಹುದು. ಮೊಸರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರುಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆಸ್ತಮಾ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗಂಟಲು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹವರು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊಸರನ್ನು ತಣ್ಣನೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆರೆಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.</p><p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸರಳ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು. ಮೊಸರನ್ನ, ಕಢಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಬಹುದು.</p><p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p><em><strong>(ಡಾ. ಆದಿತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಪ್ತೇ, ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪೌಷ್ಠಿಕ ತಜ್ಞರು, ಅಸ್ಟರ್ ಆರ್ವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>