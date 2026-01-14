ಬುಧವಾರ, 14 ಜನವರಿ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 14 ಜನವರಿ 2026, ಬುಧವಾರ

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 0:00 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 0:00 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07:01
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:18
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ರಿಂದ 01:30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಬುಧವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಅನುರಾಧ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
Panchanga
