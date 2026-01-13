ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ನೂರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್‌ ಕೇವಲ ₹50 ಲಕ್ಷ!

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 11:32 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 11:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
GujaratBox officeMovie

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT