ನೂರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್‌ ಕೇವಲ ₹50 ಲಕ್ಷ!

<p>2025ರಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1, ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ₹50 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಗುಜರಾತ್ನ ‘ಲಾಲೋ: ಕೃಷ್ಣ ಸದಾ ಸಹಾಯತೆ’ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಂತೆ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡು 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.</p><p>ಅ.2ರಂದು ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾವೂ ಅಲ್ಲದ ಲಾಲೋ ಸಿನಿಮಾ ತಣ್ಣಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹33 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ವಾರವೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಹಣವೂ ವಾಪಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ತಂಡ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಆದರೆ, ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹62 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದ ಶನಿವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ₹1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ, ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. </p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ₹113.08 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ₹7.5 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ₹120.58 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ</p><p><strong>ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ?</strong></p><p>ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಪಡೆದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂಕಿತ್ ಸಖಿಯಾ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಲಾಲೋ ಚಿತ್ರವು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು, ಕೃಷ್ಣನ ದೈವಿಕ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಈ ಅನುಭವವೇ ಗಡಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿ ಸಿನಿಮಾ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂಕಿತ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜ.9ರಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಮರುಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ತೆರೆಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>