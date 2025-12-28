ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:30 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:30 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:59
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:31
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-00 : 04-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರವಿಶಾಖ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮಕರ
