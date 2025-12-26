ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-55
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-07
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 - 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಶತಭಿಷ ಗಂ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT