'ಮಾರ್ಕ್‌' ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ಬರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಪ, ವಿಜ್ರಂಭಣೆ ಅಧಿಕ

ಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:12 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:12 IST
ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ : ಮಾರ್ಕ್‌ (ಕನ್ನಡ)
ನಿರ್ದೇಶಕ:ವಿಜಯ್‌ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ | ನಿರ್ಮಾಣ: ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್, ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೆಷನ್ಸ್‌ 
ಪಾತ್ರವರ್ಗ:ಸುದೀಪ್‌, ನವೀನ್‌ ಚಂದ್ರ, ಶೈನ್‌ ಟಾಮ್‌ ಚಾಕೋ, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಮ್‌, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಮತ್ತಿತರರು.
ನೋಡಬಹುದಾದ ಚಿತ್ರ
