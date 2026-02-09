ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

T20 WC| ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧವೇ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ: ಏನಿವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:40 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಜಯ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಸಂಜಯ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಚಿತ್ರ: ಐಸಿಸಿ

T20 World CupAmericaKarnataka CricketT20 world cup 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT