ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ 13 ಜನವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 0:16 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 0:16 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07:01
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:18,
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:00 ರಿಂದ 04:30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಮಂಗಳವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರವಿಶಾಖ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
