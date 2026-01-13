ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕೂಟ: ನೆರಳಾಗಿ ಅಣ್ಣ; ನಿರ್ಮಲಾಗೆ ಚಿನ್ನ

ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ರಾಜಸ್ತಾನ ಹುಡುಗಿ; ‘10ಕೆ’ಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿಗೆ ಗೌರವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
ನಿರ್ಮಲಾ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮ
