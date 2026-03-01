ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 01 ಮಾರ್ಚ್ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-52
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-05
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 - 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಭಾನುವಾರ, 01 ಮಾರ್ಚ್ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತು ಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸ ಧನು
