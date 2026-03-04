ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 4, ಬುಧವಾರ

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:30 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:48
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:36
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 – 01:30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 4, ಬುಧವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವಫಲ್ಗುನಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಕುಂಭ
Panchanga
