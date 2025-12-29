ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:52 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:52 IST
ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-56
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-09
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 - 09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರರೇವತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
