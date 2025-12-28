ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ವಿಶ್ವ ರ್‍ಯಾಪಿಡ್ ಚೆಸ್‌: ಕಾರ್ಲ್‌ಸನ್‌ಗೆ ಆರನೇ ಬಾರಿ ಕಿರೀಟ

ವಿಶ್ವ ರ್‍ಯಾಪಿಡ್ ಚೆಸ್‌: ಅರ್ಜುನ್‌ಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:15 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
sportsChess

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT