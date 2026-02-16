ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
T20 World Cup: ಒಮರ್‌ಝೈ ಆಟಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಜಯ

ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ, ಯುಎಇಗೆ ನಿರಾಸೆ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:37 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:37 IST
ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮತ್‌ವುಲ್ಲಾ ಒಮರ್‌ಜೈ –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮತ್‌ವುಲ್ಲಾ ಒಮರ್‌ಜೈ –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
T20 world cup 2026

