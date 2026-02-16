ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ|ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ದ್ವಿಶತಕ, ಸ್ಮರಣ್ ಶತಕ: ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಕರ್ನಾಟಕ

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಸ್ಮರಣ್ ಶತಕ, ಕರುಣ್, ಕೃತಿಕ್ ಅರ್ಧಶತಕ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:52 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:53 IST
ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಆರ್. ಸ್ಮರಣ್ 
KL RahulRanji TrophyDomestic cricketDevdutt Padikkal

