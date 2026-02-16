ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎದುರು ರಾಜ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬೌಲರ್ಗಳ ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡವು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 4 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. </p>.<p>ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕವಾಡ್ (20ಕ್ಕೆ4) ಹಾಗೂ ಬಿ.ಜಿ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ (23ಕ್ಕೆ2) ಅವರ ಸ್ಪಿನ್ ಕೈಚಳಕದ ಎದುರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡವು 48.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು.</p>.<p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ಆರಂಭ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕಿ ಶುಭಾ ಸತೀಶ್ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ರಾಜ್ಯ ತಂಡವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಶಿಶಿರಾ ಕೆ. ಗೌಡ (25; 73ಎ) ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸೌಮ್ಯ ವರ್ಮಾ (39; 54ಎ) ಅವರೊಂದಿಗೆ 61 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ (ಔಟಾಗದೇ 32; 51ಎ) ಹಾಗೂ ಮೋನಿಕಾ ಸಿ. ಪಟೇಲ್ (ಔಟಾಗದೇ 27; 27ಎ) ಅವರು ಮುರಿಯದ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 41 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಆದರೂ, ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಶುಭ ಪಡೆಯು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 171 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಓವರ್ ಪೂರೈಸಿತು.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಿ.ಪಿ. 29 ರನ್ ನೀಡಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಅನುಜಾ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಎಂ. ಮಿರಾಜಕರ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಜೋಡಿಯ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಎದುರು ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿ ಅನುಜಾ ಪಾಟೀಲ್ (40; 70ಎ) ಆಸರೆಯಾದರು. ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮುಕ್ತ ಆರ್. ಮಾಗ್ರೆ (24; 35ಎ) ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣವಿ ಶಿಂದೆ (21; 46ಎ) ಅವರೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ</strong>: 48.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 171 (ಅನುಜಾ ಪಾಟೀಲ 40 , ಮುಕ್ತ ಆರ್. ಮಾಗ್ರೆ 24; ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕವಾಡ 20ಕ್ಕೆ4, ಬಿ.ಜಿ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ 23ಕ್ಕೆ2). ಕರ್ನಾಟಕ: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 171 (ಸೌಮ್ಯಾ ವರ್ಮಾ 39, ಬಿ.ಜಿ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಔಟಾಗದೇ 32, ಮೋನಿಕಾ ಸಿ. ಪಟೇಲ್ ಔಟಾಗದೇ 27; ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಿ.ಪಿ. 29ಕ್ಕೆ3, ಅನುಜಾ ಪಾಟೀಲ 27ಕ್ಕೆ2, ಭಕ್ತಿ ಎಂ. ಮಿರಜಕರ್ 27ಕ್ಕೆ2)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>