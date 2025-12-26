ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
14ಕ್ಕೆ ಮದುವೆ, 18ಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ: ‘ಲೇಡಿ ಸಿಂಗಂ’ ಅಂಬಿಕಾ IPS ಯಶೋಗಾಥೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:43 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:43 IST
ನನ್ನ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಪತಿಯ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಸ್‌ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಇರುತ್ತಾನೆ.
– ಎನ್‌.ಅಂಬಿಕಾ, ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ, (‘ಲೋಕಮತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು)
