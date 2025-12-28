ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 5, ಗುರುವಾರ

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:32 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:32 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07:00
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:29
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:30 – 03:00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 5, ಗುರುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಉತ್ತರಫಲ್ಗುನಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮಕರ
Panchanga
