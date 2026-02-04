ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ

<p><strong>ನವಿ ಮುಂಬೈ</strong>: ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು 30 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಡಿ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಇಶಾನ್ (53; 20ಎ, 4x2, 6x7) ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (24; 18ಎ, 4x3, 6x1) ಅವರು 5.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 80 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 3 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದ 45 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೇವಲ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ 2 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದವು. ಭಾರತ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 240 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಠಿಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಏಡನ್ ಮರ್ಕರಂ ಪಡೆಯು 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 210 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಓವರ್ ಪೂರೈಸಿತು. ರೈಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ (44; 21ಎ, 4x4, 6x3) ಹಾಗೂ ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ (ಔಟಾಗದೇ 45; 21ಎ, 4x1, 6x4) ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು</strong></p><p><strong>ಭಾರತ:</strong> 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 240 (ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 53, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 45; ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸೆನ್ 18ಕ್ಕೆ1)</p><p><strong>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ:</strong> 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 210 (ರೈಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ 44, ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಔಟಾಗದೇ 45; ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 32ಕ್ಕೆ2).</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>