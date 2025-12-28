ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಜನವರಿ 11 ಭಾನುವಾರ 2026

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 18:35 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 18:35 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಜನವರಿ 11 ಭಾನುವಾರ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07-00
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-17
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 -06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ನಕ್ಷತ್ರಚಿತ್ತಾ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ ಋತು
  • ಮಾಸಧನು ಮಾಸ
