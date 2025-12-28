ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 6 ಜನವರಿ 2026 ಮಂಗಳವಾರ

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 18:32 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 18:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 6 ಜನವರಿ 2026 ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-59
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-13
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-00 - 04-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 6 ಜನವರಿ 2026 ಮಂಗಳವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಆಶ್ಲೇಷ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ ಋತು
  • ಮಾಸಧನು ಮಾಸ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT