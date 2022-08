ಪಣಜಿ: ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ತಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಸೋನಾಲಿ ಫೋಗಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋವಾ ಐಜಿಪಿ ಓಂವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಬಿಷ್ನೋಯಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

When confronted, Sukhwinder & Sudhir confessed that they intentionally mixed an obnoxious chemical into a liquid and made the victim drink it: IGP Omvir Singh Bishnoi (2/2)#SonaliPhogat pic.twitter.com/uXiuZ0Nucp

— ANI (@ANI) August 26, 2022