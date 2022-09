ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುಚಿದ ಬೋಟ್; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಾಪತ್ತೆ

ಧುಬ್ರಿ: ಅಸ್ಸಾಂನ ಧುಬ್ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಟ್‌ವೊಂದು ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಮಂದಿ ಪ್ರಮಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 10 ಮೋಟರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಭಶಾನಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೋಟ್, ಧುಬ್ರಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 3 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದಬಾರಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 15 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಹ ಈ ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

#UPDATE | Assam: 6-7 persons are still missing; search & rescue operations are underway. Circle Officer of Dhubri is also still missing in the incident. As per the initial report, around 29-30 people were onboard when the boat capsized: Dhubri Deputy Commissioner Anbamuthan MP pic.twitter.com/qPNoZrdZlh

— ANI (@ANI) September 29, 2022