ಬಂಗಾಳ: ಟಿಎಂಸಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ, ಸಿಬಿಐಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಸ್ತು

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ (ಟಿಎಂಸಿ) ಹಿರಿಯ ಮೂವರು ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಿಬಿಐಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಟಿಎಂಸಿಯ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫಿರ್ಹಾದ್ ಹಕೀಮ್, ಸುಬ್ರತಾ ಮುಖರ್ಜಿ, ಮದನ್‌ ಮಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ಸೋವನ್ ಚಟರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಜಗದೀಪ್ ಧನ್‌ಕರ್‌ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೈಕಿ ಹಕೀಮ್, ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರಾ ಟಿಎಂಸಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದವರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೋವನ್ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು 2019ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜತೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಭವನದ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Governor accorded sanction for prosecution of Firhad Hakim, Subrata Mukherjee, Madan Mitra & Sovan Chatterjee being appointing authority of Ministers ⁦@MamataOfficial⁩ under Article 164 & thus competent authority

Media reports that sanction was for being MLA is incorrect. pic.twitter.com/vqEg7Cv6OW

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) May 9, 2021