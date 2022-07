ಆ ‘ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್’ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕದ್ದು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಆಳ್ವ

ನವದೆಹಲಿ: ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಆಳ್ವ ಅವರು, ‘ಹೊಸ ಭಾರತದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ‘ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್’ ಒಬ್ಬರು ಸಂಸದರ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಪೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು, ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಕರೆಗಳನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಗುರುತರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಂದು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಆ ‘ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್’ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ‘ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒಳಬಂದ ಕರೆಗಳು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದವು’ ಎಂದು ನಿನ್ನೆ ದೂರಿದ್ದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ಗೆ ದೂರು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಹೋಗಿದೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

‘ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಎಂಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಿಮ್‌ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಭಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಆಳ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಆಳ್ವ ಅವರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

The fear that ‘Big Brother’ is always watching & listening permeates all conversations between politicians across party lines in ‘new’ India. MPs & leaders of parties carry multiple phones, frequently change numbers & talk in hushed whispers when they meet. Fear kills democracy.

— Margaret Alva (@alva_margaret) July 26, 2022