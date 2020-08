ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ | 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 75 ಲಕ್ಷ ಸಂತ್ರಸ್ತರು, 24 ಜನ ಸಾವು

ಪಟನಾ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು 75 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಹಾರದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಸುಮಾರು 1,260 ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದು ಈವರೆಗೆ 24 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ದರ್ಬಂಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು , ಮುಜಾಫರ್‌ಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ 6, ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್- 2, ಸರಣ್ ಮತ್ತು ಸಿವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಯ (ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್) 20 ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಯ (ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್) 13 ತಂಡಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈವರೆಗೆ 5,36,371 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

24 people dead and 75,02,621 affected across 16 districts of Bihar due to floods. 33 State/National Disaster Response Force teams deployed for relief work: State Government pic.twitter.com/MNQiDjS9ec

— ANI (@ANI) August 11, 2020