ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರ: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 18,130 ವಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಪೊಟೆರಿಸಿನ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 18,130 ವಯಲ್ಸ್‌ ಲಿಪೊಸೊಮಲ್‌ ಆ್ಯಂಪೊಟೆರಿಸಿನ್‌-ಬಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 75,990 ವಯಲ್ಸ್‌ ಆ್ಯಂಪೊಟೆರಿಸಿನ್‌ ಔಷಧಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಗು, ಕಣ್ಣು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಮ್ಯೂಕರ್‌ಮೈಕೊಸಿಸ್ (ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರ) ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆ್ಯಂಪೊಟೆರಿಸಿನ್‌ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Additional 18,130 vials of #LiposomalAmphotericin B have been allocated to Karnataka today.

So far, a total of 75,990 vials of the drug have been allocated to the state ensuring its adequate availability to patients.#Amphotericin #FightBlackFungus pic.twitter.com/zxyauLVYtX

— Sadananda Gowda (@DVSadanandGowda) June 28, 2021