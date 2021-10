ಆರ್ಥಿಕತೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ: ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್‌ ಸ್ವಾಮಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 'ವಿಕಾಸ'ಗೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೀಗ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್‌ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್‌ ಸ್ವಾಮಿ, 'ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹಿಮಾಲಯನ್‌ ವೈಫಲ್ಯದಂತಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ವಿಫಲಗೊಂಡಿರುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು 'ರಿಸೆಟ್‌' ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಸೊಕ್ಕು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಬ್ರಮಣಿಯನ್‌ ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

It is clear now that the Modi government has failed to deliver "vikas"--in the economy and in foreign policy. In Ladakh so far our defence policy looks a Himalayan failure. I am ready to help to RESET our failed policies but hubris is the stumbling block.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) October 14, 2021