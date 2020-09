Covid-19 India Update: ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 82.58ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 84ರಷ್ಟು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ವರೆಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂತ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 82.58ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 11,921 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಸೋಂಕಿನಿಂದ 180 ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Maharashtra reports 11,921 new #COVID19 cases, 180 deaths and 19,932 discharges today. Total cases in the state rise to 13,51,153, including 35,751 deaths and 10,49,947 discharges. Active cases stand at 2,65,033: Public Health Departent, Maharashtra pic.twitter.com/KZXOsm9FE2 — ANI (@ANI) September 28, 2020

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 6, 892 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, 59 ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka reported 6,892 new COVID-19 cases, 7,509 discharges and 59 deaths, taking total cases to 5,82,458 including 4,69,750 discharges and 8,641 deaths. Number of active cases stands at 1,04,048: State Health Department pic.twitter.com/daJ4wpCM1e — ANI (@ANI) September 28, 2020

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 37 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ದು 1,984 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.