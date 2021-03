Covid-19 India Update: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸತಾಗಿ 43,846 ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 43,846 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬೀಸುವ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ 188 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,15,99,130 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, 1,59,755 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

India reports 43,846 new COVID19 cases, 22,956 recoveries and 197 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry Total cases: 1,15,99,130

Total recoveries: 1,11,30,288

Active cases: 3,09,087

Death toll: 1,59,755 Total vaccination: 4,46,03,841 pic.twitter.com/wchJknzDcJ — ANI (@ANI) March 21, 2021

ಇದುವರೆಗೆ 1,11,30,288 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, 3,09,087 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

ಈವರೆಗೆ 4. 40 (4,46,03,841) ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.



Punjab: Social distancing norms flouted at Sabzi Mandi Walla in Amritsar 195 fresh COVID19 cases were reported in Amritsar district yesterday, as per the State government. Night curfew is imposed in the district from 9pm to 5am. pic.twitter.com/0nNcJeo3S8 — ANI (@ANI) March 21, 2021

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ ಹಾಗೂ ಭೋಪಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ