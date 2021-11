Covid-19 India update: 8,774 ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ದೃಢ, 621 ಮಂದಿ ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 8,774 ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, 621 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಒಂದೇ ದಿನ 9,481 ಮಂದಿ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 3,39,98,278 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 3,45,72,523 ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 4,68,554 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 1,05,691 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

India reports 8,774 new cases, 621 deaths and 9,481 recoveries in the last 24 hours; Active caseload stands at 1,05,691; lowest in 543 days: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/VYyR2NWPwT

— ANI (@ANI) November 28, 2021