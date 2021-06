Covid India Update| 88 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣ

ನವದೆಹಲಿ: ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಕೋವಿಡ್‌ ಇಳಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 53,256 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, 1422 ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇದು 88 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಭಾನುವಾರ 58,419 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. 1,576 ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.

ಇಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಸೇರಿದರೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2,99,35,221ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 3,88,135 ಆಗಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2,88,44,199 ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ 7,02,887 ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 28,00,36,898 ಮಂದಿಗೆ ಈ ವರೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ (ಜೂನ್‌ 21ರಿಂದ) ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

