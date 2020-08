ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯವರೆಗೂ ಸುರಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ.

#WATCH Delhi: People crossing a severely waterlogged road on a bullock cart in Tughlakabad area, fall into the water. pic.twitter.com/TLFRqgIPxD

ಅಯನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 99.2 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಲಂ ಮತ್ತು ರಿಡ್ಜ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 93.6 ಮಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 84.6 ಮಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಸಫ್ದರ್‌ಜಂಗ್‌‌ನಲ್ಲಿ 68 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿರುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು, ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕುಲದೀಪ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A private bus gets stuck under a waterlogged bridge in #Delhi's Tughlakabad area. A proclainer has been brought to the site to pull out the bus. pic.twitter.com/5VMz6OB2xs

— ANI (@ANI) August 13, 2020