ದೆಹಲಿ | ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಸೂಚ್ಯಂಕ ತೀವ್ರ ಕಳಪೆ

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗುಣಮಟ್ಟ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಹಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿಲಾಗಿದೆ.

Delhi shrouded in smog as air quality remains in the 'Severe' category; Visuals from the area around Signature Bridge. pic.twitter.com/Ksld9ZSo0N

— ANI (@ANI) November 5, 2022