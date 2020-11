'ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಇಂಡಿಯಾ' ಯೋಜನೆ ಜನರ ಜೀವನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಯೋಜನೆಯು ಜನರ ಜೀವನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದರು.

2020ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್‌ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನರ ಜೀವನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. 'ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಸ್ಟ್' ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿರುವ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾನವ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಹಣದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕೋವಿಡ್‌ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಬಡವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ನೆರವು ದೊರಕಿತು' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

Through technology, we have enhanced human dignity. Millions of farmers received monetary support in one click. At the peak of the #COVID19 lockdown, it was technology that ensured that India's poor received proper and quick assistance: Prime Minister Narendra Modi https://t.co/zJHpPgxMvK

