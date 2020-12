ರೈತರು ನಮ್ಮ 'ಅನ್ನದಾತ'ರು: ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೂತನ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ರೈತರು ನಮ್ಮ 'ಅನ್ನದಾತ'ರು ಎಂದು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳು ರೈತರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಹಲವಾರು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏಕ ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿಯೆಂದರೆ 'ಹೌದು' ಅಥವಾ 'ಇಲ್ಲ' ಎಂಬುದರ ಬದಲು ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಣ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರೈತರನ್ನು ನಕ್ಸಲ್ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು, ಇಂತಹ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ರೈತರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿರಬಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾತರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ಸಿಖ್ಖ್ ಸಹೋದರರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

These allegations should not be made by anyone against farmers. We express our deepest respect towards them. Our heads bow in respect towards our farmers. They are our 'annadatas': Defence Minister Rajnath Singh on being asked about farmers being termed 'naxals' and 'khalistanis' pic.twitter.com/g57EdaG2uE

— ANI (@ANI) December 30, 2020