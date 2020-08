‘ನಾಯಿಗಳು ಶವವನ್ನು ಎಳೆದು ತಿಂದಿವೆ’: ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಾಯ್ಡು ಆರೋಪ

ಅಮರಾವತಿ: ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಬಳಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಶವವೊಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷದ (ಟಿಡಿಪಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 27 ಸೆಕೆಂಡ್‌‌ಗಳ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಯ್ಡು, ಶವವನ್ನು ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಇದು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾದದ್ದು. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ರೋಗಿಯ ಶವವೊಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂಗೊಳೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಇದೆ. ನಾಯಿಗಳು ಅದನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ಇತರ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆಯ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪದಗಳೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

This is heartbreaking! A patient’s dead body has been lying uncared at the Ongole GGH for 2 days. Dogs have mauled & eaten the body sending jitters into co-patients. This is a serious violation of human dignity & huge mgmt failure of AP Gov. I am at loss of words to condemn this! pic.twitter.com/CVdBw8umLj

