 3 ಬೈಕುಗಳಲ್ಲಿ 14 ಜನ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು!

ಲಖನೌ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿಯ ದೇವರಾಣಿಯ ಬಳಿ 3 ಬೈಕುಗಳಲ್ಲಿ 14 ಮಂದಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ 6, ಮತ್ತೆರಡು ಬೈಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 4 ಮಂದಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಯ್‌ಬರೇಲಿ ಎಸ್ಎಸ್‌ಪಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

UP | In a viral video, 14 people were seen riding 3 bikes - 6 on one and 4 each on 2 two others - in the Deorania PS area of Bareilly.

SSP Bareilly Akhilesh Kumar Chaurasia says, "Once the information was received, the bikes were seized. Further action is being taken." (10.01) pic.twitter.com/APBbNs4kVi

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 11, 2023