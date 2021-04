ಮರಾಠರನ್ನು ‘ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು’ ಎಂದು ಕರೆದ ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ

ಪಣಜಿ: ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮರಾಠ ಯೋಧರನ್ನು ‘ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆ ಕುರಿತ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿರುವ ಇಲಾಖೆಯು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗೋವಾದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಮನೋಹರ್ ಜಜ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರು, ‘ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

‘ಅಗುವಾಡಾ ಜೈಲು, ಅಗುವಾಡಾ ಕೋಟೆಯ ಸುಂದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1612ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಹಿಡಿತವಿದ್ದ ಈ ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಡಚ್ಚರು ಮತ್ತು ಮರಾಠರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು.

In our post about Aguada fort, the word “invader” was meant to be used for the Dutch. It was intended to be read ”stronghold against Dutch invaders and Maratha rulers” instead of the erroneous reference.

We regret the error and apologise. pic.twitter.com/qMttHFeGmm

— Goa Tourism (@TourismGoa) April 1, 2021