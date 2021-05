ಆಗಸ್ಟ್‌-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ಹೊತ್ತಿಗೆ 30 ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಧಾರ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಲಸಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.

ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 20-25 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕೆ, ಆಗಸ್ಟ್‌-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ಹೊತ್ತಿಗೆ 30 ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

Government of India targets to procure 20-25 crore vaccine doses by July end, and 30 crore doses in August-September. Serum Institute of India (SII) will provide 10-12 crore doses of Covishield vaccine to Govt next month (June): Govt Sources#COVID19 pic.twitter.com/3aFehcr8gk

