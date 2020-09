ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ: ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಶುಭಾಶಯ

ನವದೆಹಲಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ – ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಮರಾಠವಾಡ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಸೆ.17, 1948ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೊಂದಿ, ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಯಿತು. ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತು ರಜಾಕರ್‌ಗಳ ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಧೀರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ‘ ಎಂದು . # ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುಕ್ತಿಸಂಗ್ರಾಮ್‘ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಶಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Greetings on Hyderabad Liberation Day to the people of Telangana, Marathwada & Hyderabad-Karnataka region.

I salute to all our valiant freedom fighters who fought bravely to liberate the people of the region from cruel and inhuman rule of Nizam & Razakars. #HyderabadMuktiSangram

