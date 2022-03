Covid 19 India Update| ಇಂದು 6,396 ಪ್ರರಕಣಗಳು ಪತ್ತೆ: 201 ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 6,396 ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ 201 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ 69,897 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 4,23,67,070 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 5,14,589ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಭಾರತದ ದೈನಂದಿನ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಶೇ 0.69 ಆಗಿದೆ.

ಇನ್ನು 1,78,29,13,060 ಡೋಸ್‌ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

India reports 6,396 fresh #COVID19 cases, 13,450 recoveries, and 201 deaths in the last 24 hours.

Active case: 69,897 (0.16%)

Daily positivity rate: 0.69%

Total recoveries: 4,23,67,070

Death toll: 5,14,589

Total vaccination: 1,78,29,13,060 pic.twitter.com/ETHAm9nj2f

— ANI (@ANI) March 4, 2022