ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ: ಮೆಹಬೂಬಾ

ಶ್ರೀನಗರ: ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನರು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಿಡಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ: ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಸೇರಿದ ನಾಲ್ವರು ಎಐಎಂಐಎಂ ಶಾಸಕರು

ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

This year’s Yatra has resumed after 2 years & Im sure that Kashmiris will welcome them wholeheartedly as always. Despite stringent security measures including shutting down of shops en route the Yatra,its we Kashmiris who provide a real sense of security to the yatris.

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) June 29, 2022