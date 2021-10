ನವದೆಹಲಿ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಖಿಮ್‌ಪುರ ಖೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಕೃತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ತಮ್ಮ ಮಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಓರ್ವ ಕಾರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಖಿಮ್‌ಪುರ ಖೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿಯಿದೆ ಎಂದು 'ಪಿಟಿಐ'ಗೆ ಅಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮಿಶ್ರಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

My son was not present at the place of Lakhimpur Kheri incident; have video evidence: MoS Home Ajay Kumar Mishra to PTI

Stones pelted on BJP workers' car which overturned; 2 persons came under it and died; BJP workers lynched after this: MoS A K Mishra on Lakhimpur Kheri incident

— Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2021