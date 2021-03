ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ: ಮೊದಲ ಡೋಸ್‌ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ನಖ್ವಿ

ರಾಂಪುರ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಮುಖ್ತಾರ್‌ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ನಖ್ವಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೋವಿಡ್-‌19 ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಡೋಸ್‌ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ʼರಾಂಪುರದ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ) ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡೆ. #IndiaFightsCorona #LargestVaccineDriveʼ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Development of two “Made in India” #CoronaVaccine within a year of start of pandemic, is a crystal clear manifestation of hard work of our scientists and PM Shri @narendramodi Ji’s commitment to health and well-being of people of the country. #LargestVaccineDrive pic.twitter.com/ANFpvlMsic

— Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) March 2, 2021