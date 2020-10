ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಡರ್ ಅಪಘಾತ: ನೌಕಾಪಡೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವು

ಕೊಚ್ಚಿ: ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಡರ್ (ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಯಂತ್ರ) ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಪರಿಣಾಮ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ, 'ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಗರುಡ ನೌಕಾ ನೆಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತೋಪ್ಪಂಪಡಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಗ್ಲೈಡರ್ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ರಾಜೀವ್ ಝಾ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮೂಲಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

Kerala: Lt Rajeev Jha and Petty Officer Sunil Kumar, onboard a naval power glider, lost their lives after it crashed near Thoppumpady bridge near naval base this morning. It was on routine training sortie & took off from INS Garuda. Southern Naval Command orders Board of Inquiry. pic.twitter.com/pCDuoN5GLi

