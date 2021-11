ಮುಂಬೈ: ಐಷಾರಾಮಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಎನ್‌ಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪದ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಸುನೀಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಎನ್‌ಸಿಪಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಮೋಹಿತ್ ಭಾರತೀಯ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿತೂರಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಸುನೀಲ್ ಪಾಟೀಲ್. ಪಾಟೀಲ್ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಎನ್‌ಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅನಿಲ್ ದೇಶಮುಖ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಹೃಷಿಕೇಶ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆ-ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಿಯ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಸುನೀಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸ್ಯಾಮ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಗೋಸಾವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.

#BJP leader Mohit Bharatiya names one #SunilPatil, who is closely associated with #NCP leaders @DeccanHerald https://t.co/764xcaArKX

— Mrityunjay Bose (@MBTheGuide) November 6, 2021