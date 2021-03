ಲುಮ್ಡಿಂಗ್: ಈ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು 'ಚಾಯ್‌ವಾಲಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಅದೇ ಜನರು ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ 'ಚಾಯ್‌ವಾಲಾ' ಅವರನ್ನು ಚಹಾ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ನೈಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ 'ಚಾಯ್‌ವಾಲಾ' ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಚುನಾವಣಾ ರ‍್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮತ ಹಾಕಿದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Earlier our PM was mocked by being called 'chaiwala'. Today the same people are selling & plucking tea leaves.The real 'chaiwala' has brought them to tea gardens. But be careful,real&certified 'chaiwala' is with us: Defence Minister Rajnath Singh in Lumding#AssamAssemblyPolls pic.twitter.com/Tzb872pR2z

